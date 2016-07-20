В Харькове показали сцену, на которой пройдет битва за проведение Евровидения-2017 (фото)

Снимки разместили в соцсети в группе, посвященной этому событию. "Уже сегодня! Главная сцена готова к этому событию!", - написали в комменатриях под снимками, передает Городской дозор.

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Во время телемоста в прямом эфире телеканала UA: Первый будут широко представлены города-претенденты на проведение Евровидения.

Харьков будут поддерживать известные харьковчане, выдающиеся спортсмены и музыканты. Первым на сцене споет харьковский рэпер Лион. Далее в поддержку города выступят группы Pur Pur и "Танок на Майдане Конго".

Охранять общественный порядок во время мероприятия будут 50 сотрудников патрульной полиции и 50 бойцов Нацгвардии.