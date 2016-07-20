Посольство США в Украине ожидает, что убийство Шеремета будет расследовано

Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства, которое есть в распоряжении УНИАН. "Мы шокированы и опечалены известием о смерти известного журналиста Павла Шеремета, который был убит беспрецедентным взрывом автомобиля сегодня утром в Киеве. Павел жил целеустремленной и честной жизнью в нескольких странах. Мы уважаем его как бесстрашного профессионала и приверженца свободы слова, Революции достоинства, который хотел лучшего будущего для Украины", - говорится в заявлении.

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В Посольстве подчеркнули, что приветствуют заявления правоохранителей о том, что обстоятельства гибели журналиста будут расследованы. "Мы приветствуем заявления полиции и генерального прокурора, что обстоятельства его убийства будут полностью расследованы и виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Также в дипведомстве выразили соболезнования коллеге Шеремета и партнеру Алене Притуле, его семье, коллегам из "Украинской правды", друзьям и защитникам свободы слова и СМИ в Украине.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Журналист последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".