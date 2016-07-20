Независимый медиа-профсоюз прокомментировал убийство Шеремета

Об этом говорится в переданном заявлении Независимого медиа-профсоюза Украины (НМПУ).

«Сегодня украинские журналисты оказались в другой реальности. Убийство журналиста Павла Шеремета показало – смертельная опасность подстерегает журналистов не только в зоне боевых действий, но и возле их домов, от целенаправленных террористических и киллерских атак», - отмечается в документе.

В Независимом медиа-профсоюзе подчеркнули, что задача правоохранительных органов и властей - обеспечить быстрое и эффективное расследование преступления для выяснения не только непосредственных исполнителей, но и заказчиков убийства.

«Задача общества – переосмыслить роль журналистики в гражданском развитии, признать, что без свободной журналистики нет свободного общества», - добавили в НМПУ.

По убеждению членов организации, журналисты должны объединиться для отстаивания своего права на профессию и безопасность.

Также в НМПУ напомнили, что до трагической новости об убийстве Шеремета едва ли не каждый день в Украине фиксировались факты нападений на журналистов, препятствование их профессиональной деятельности, поджогов авто.

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При этом в профсоюзе отметили, что ненадлежащий уровень реакции властей по расследованию подобных преступлений и невысокий уровень внимания общества на грани с равнодушием являются одними из факторов повторения преступных посягательств.

НМПУ выразил глубокие соболезнования коллективу «Украинской правды», родным и близким Шеремета.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".