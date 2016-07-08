Суд по делу Штепы допросит Таруту

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня, 8 июля, суд принял по ходатайству защитника Штепы Дмитрия Марченко.

Червонозаводский районный суд должен был допросить в режиме видеоконференции экс-главу Донецкой ОГА сегодня, однако из-за того, что Тарута не имел возможности выйти на связь раньше 14:00, допрос был перенесен.

Начало допроса в режиме видеоконференции с Апелляционным судом Киевской области запланировано на 14:00 19 июля.

Кроме этого, в ходе сегодняшнего заседания Червонозаводский райсуд Харькова приобщил к материалам дела информационные запросы адвоката Марченко относительно правомочности называть "ДНР" террористической организацией. Согласно документам адвоката, в Украине "ДНР" юридически не считается террористической организацией.

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“Суд откладывает рассмотрение дела до 19 июля 14:00 для допроса свидетеля Таруты”, - резюмировал председательствующий судья Николай Ежов.

Справка УНИАН. Бывшего городского голову Славянска Донецкой области Нелю Штепу задержали в июле 2014 года. Ей инкриминируют призывы к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендума об отделении Донецкой области от Украины, создании условий для деятельности террористических групп и организаций. Ей объявлено окончательное подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации).