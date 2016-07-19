В Киевском СИЗО с начала года умерли 15 заключенных
16:08, 19 июля 2016Общество
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С начала года в Киевском следственном изоляторе умерли 15 заключенных, из них 2 покончили жизнь самоубийством.
В Киевском СИЗО с начала года умерли 15 заключенных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Киевского СИЗО Александр Васюк.
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"Каждый год есть такие случаи, за текущий год 15 человек умерли. Было два случая самоубийства, а остальные люди умерли. Часть из них на территории больниц, куда они были доставлены для лечения", - сказал Васюк.
Также он сказал, что часто в следственный изолятор люди попадают уже с существенно подорванным здоровьем.
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