В Киевском СИЗО с начала года умерли 15 заключенных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Киевского СИЗО Александр Васюк.

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"Каждый год есть такие случаи, за текущий год 15 человек умерли. Было два случая самоубийства, а остальные люди умерли. Часть из них на территории больниц, куда они были доставлены для лечения", - сказал Васюк.

Также он сказал, что часто в следственный изолятор люди попадают уже с существенно подорванным здоровьем.