В большинстве населенных пунктов Львовщины восстановили электроснабжение
17:50, 18 июля 2016Общество
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В большинстве населенных пунктов Львовской области, обесточенных в результате непогоды в ночь на 18 июля, восстановили электроснабжение.
Остаются обесточенными 2 линий электропередачи / forumdaily.com
"По состоянию на 16:00 сегодня, 18 июля, в результате стихии остаются обесточенными 2 линии электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 2 частично, 7 населенных пунктов полностью и 3 частично в Дрогобычском, Каменко-Бугском, Стрыйском и Яворивском районах", - сообщает пресс-служба ПАО "Львовоблэнерго".
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Напомним, на Львовщине спасатели предупреждают о серьезном подъеме воды в реках из-за сильных дождей.
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