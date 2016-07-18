В большинстве населенных пунктов Львовщины восстановили электроснабжение

"По состоянию на 16:00 сегодня, 18 июля, в результате стихии остаются обесточенными 2 линии электропередачи напряжением 6-10 кВ полностью и 2 частично, 7 населенных пунктов полностью и 3 частично в Дрогобычском, Каменко-Бугском, Стрыйском и Яворивском районах", - сообщает пресс-служба ПАО "Львовоблэнерго".

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Напомним, на Львовщине спасатели предупреждают о серьезном подъеме воды в реках из-за сильных дождей.