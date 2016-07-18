Из-за ливней Львовщине грозит подъем воды в реках до 2 метров

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на департамент гражданской защиты ЛОГА.

В течение суток 18 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра. На отдельных участках рек до 2 м над уровнями, зафиксированными по состоянию на 17 июля на 8.00.

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"При сильных ливнях возможно формирование значительного местного и селевого стока. В горах существует угроза формирования селей", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ночь на 18 июля в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, порывы ветра) сработали системы защиты линий электропередач, вследствие чего были обесточены 142 населенных пункта в трех областях.