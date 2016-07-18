В Одессе в рамках международного кинофестиваля открылась арт-программа

В Одессе в рамках 7-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) впервые открылась арт-программа.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе фестиваля, данная программа, получившая название «АРТ-ОМКФ», открылась вечером 17 июля.

Сегодня, 18 июля, откроется первая экспозиция работ украинских художников, специально подготовленная к открытию кинофестиваля. Также в понедельник состоится показ фильма-инсталляции от коллектива Soundwalk, основанного на архивах франко-швейцарского режиссера, кинокритика и актера Жан-Люка Годара. Работы последнего, как отметили в пресс-службе, оказали революционное влияние на мировое киноискусство. Автором фильма-инсталляции стал лидер Soundwalk, фотохудожник Стефан Краснянски (Париж).

«Одесский музей морского флота, на базе которого создано экспериментальное выставочное пространство #MOREart project, впервые откроет свои двери для гостей «АРТ-ОМКФ». Первым проектом, который будет представлен на легендарной одесской локации, станет 19 июля экспозиция «Внутреннее кино», - рассказали в пресс-службе.

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В работе над проектом приняли участие более 10 молодых украинских художников, а кураторами программы выступили - Виктория Бурлака, Алина Гордиенко и Алиса Гришанова.

Завершит специальную арт-программу фестиваля презентация работ участников проекта «Director's cut/режиссерская версия», принять участие в котором могут все желающие художники. В мероприятия программы продлятся по 23 июля включительно.

«Кинематограф не отделим от изобразительного искусства, а оно, в свою очередь, – от кино. В этом году все эти формы творчества соединяются в специальной арт-программе Одесского кинофестиваля. Куратор программы - одесский художник Алина Гордиенко. Мероприятия пройдут на нескольких локациях, а попасть на них может любой желающий – вход свободный», – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 7-й ОМКФ проходит в Одессе 15-23 июля.