В Одессе открылся международный кинофестиваль (фото)

Как передаёт корреспондент УНИАН, торжественная церемония началась примерно в 19.30 в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. По красной дорожке прошли известные актёры, режиссеры, продюсеры и пр. В их числе - Борис Барский, Олег Филимонов, Иосиф Райхельгауз, Яков Гоп, Сергей Проскурня, американский режиссёр Девид Новак, народный артист Украины Вилен Новак и пр.

Также по дорожке прошли светские персоны, включая телеведущую Машу Ефросинину, некоторых депутатов Верховной Рады, в числе которых Геннадий Чекита, Алексей Гончаренко, бывший депутат ВР, председатель правления ''ТАСкомбанк Сергей Тигипко, депутаты Одесского городского совета и пр.

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Официальную церемонию открытия ведет популярная телеведущая, актриса Маша Ефросинина, по просьбе которой присутствующие почтили минутой молчания память погибших в результате теракта в Ницце (Франция).

Приветствие от имени министре культуры Вячеслава Кириленко зачитал председатель Госкино Филипп Ильенко.

В церемонии приняли участие глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, мэр Одессы Геннадий Труханов и пр.

Планируется, что одной из изюминок церемонии станет выступление победительницы Евровидения-2016 Джамалы, которая представит собственную версию знаменитой арии "Summertime" американского композитора Джорджа Гершвина. Последний написал ее для оперы ''Порги и Бесс'', взяв за основу колыбельную ''Ой, ходит сон около окон'', которую услышал в Нью-Йорке в исполнении Украинского национального хора.

Фильмом открытия стал фильм французского режиссёра Ксавье Джанноли ''Маргарита''.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году в Одессе ОМКФ будет проходить с 15 по 23 июля.