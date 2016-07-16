Нападение на инкассаторский автомобиль в Запорожской области: в больнице умер один из участников банды

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Только что стало известно, что в больнице от полученных ранений скончался один из членов бандформирования, которое совершало нападения на инкассаторские машины на Запорожье. Он был гражданином РФ и только недавно получил украинское гражданство. Погибший мог бы дать ценные показания, но у следствия остаются двое других - которые уже начали рассказывать о своих преступлениях», - написала она.

Также Гитлянская сообщила, что председатель СБУ Василий Грицак дал поручение не прекращать поиски, пока все члены бандформирования не будут задержаны. Итак, продолжаются активные оперативно-розыскные мероприятия, добавила пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, 15 июля около 17.00 на автодороге Пологи-Орехов в Ореховском районе Запорожской области неизвестные лица совершили нападение на инкассаторскую машину «Ощадбанка». Нападавшие применили огнестрельное оружие – пистолеты, автоматы, пулемет и гранатометы.

Позже во время спецоперации по задержанию злоумышленников, которую проводила полиция совместно с УСБУ, одного из них правоохранители ликвидировали. Еще трое нападавших задержаны, двое из них в больнице. Задержанных подозревают в причастности к серии нападений на банковские учреждения Запорожья, а также еще к одному подобному нападению на инкассаторский автомобиль.

Ранее в СБУ сообщили, что среди задержанных членов банды, нападавших на инкассаторов в Запорожской области, – военные Нацгвардии и гражданин России.