Нападение на инкассаторов в Запорожской области: среди задержанных - военные Нацгвардии и россиянин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили председатель СБУ Василий Грицак и заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян на совместном брифинге в Киеве.

«У нас находится 4 человека с группы, которая состояла из 7 человек. Я не исключаю, что группа состояла из значительно большего количества человек. Один погиб во время боевого столкновения, двое ранены (один – в тяжелом состоянии), еще один – не пострадал», - заявил Грицак.

В свою очередь Троян заявил, что «задержаны двое военных Нацгвардии Украины из двух частей и двое не военнослужащих».

Грицак добавил, что «один из задержанных – это до недавнего времени гражданин России, который недавно получил гражданство Украины, и второй на сегодня является гражданином России, он тоже задержан. Тот, кто погиб, вообще был латышом».

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Как сообщал УНИАН, 15 июля около 17.00 на автодороге Пологи-Орехов в Ореховском районе Запорожской области неизвестные лица совершили нападение на инкассаторскую машину «Ощадбанка». Нападавшие применили огнестрельное оружие – пистолеты, автоматы, пулемет и гранатометы.

Позже во время спецоперации по задержанию злоумышленников, которую проводила полиция совместно с УСБУ, одного из них правоохранители ликвидировали. Еще трое нападавших задержаны, двое из них в больнице. Задержанных подозревают в причастности к серии нападений на банковские учреждения Запорожья, а также еще одного подобного нападения на инкассаторский автомобиль.