Европейскую конференцию по вопросам миграции откроют Тимошенко и Луценко

4-5 сентября в Киеве состоится 8-я Европейская министерская конференция Совета Европы по вопросам миграции на тему: «Экономическая миграция, развитие и социальное единство: комплексный подход».

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, на открытии конференции выступят премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, министр Швеции по вопросам миграционной политики и беженцев Тобиас БИЛЛЬСТРЁМ (представительство Швеции в Комитете Министров Совета Европы), заместитель председателя Парламентской ассамблеи и председатель Комиссии по вопросам миграции Кориен ЙОНКЕР, председатель Конгресса местных и региональных властей Организации Явуз МИЛЬДОН, а также министр Франции по вопросам иммиграции, интеграции, национальной идентификации и общего развития Брис ОРТФЕ.

В конференции примут участие министры 40 стран - членов Совета Европы, которые отвечают за вопросы миграции и налаживание отношений с местными общинами. Министры из некоторых стран, которые не являются членами, но имеют статус наблюдателей при Совете Европы (Австралия, Канада, Ватикан, Япония, Мексика и США), а также тех стран, которые сотрудничают со странами-членами по вопросам Конференции (Афганистан, Бангладеш, Кабо-Верде, Китай, Конго, Индия, Ирак, Казахстан, Киргизстан, Ливан, Либерия, Ливия, Нигерия, Пакистан, Марокко, Сенегал, Таджикистан, Туркменистан, Вьетнам, Узбекистан) приглашены к участию в конференции вместе с Европейской комиссией, Советом Европейского Союза и другими международными правительственными и неправительственными организациями.

Участники конференции обсудят, в частности, влияние экономической миграции на экономическое развитие и социальное единство, а также управление миграцией с целью укрепления сотрудничества между странами происхождения и принимающими странами, справедливого распределения между ними преимуществ миграции. Цель конференции — выработать комплексный подход и помочь европейским странам совместно ответить на вызовы.