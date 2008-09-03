В еврозоне цены промышленных производителей выросли на 1,1%

В еврозоне в июле этого года цены промышленных производителей возросли по сравнению с июнем на 1,1%, во всех странах – членах ЕС (ЕС-27) - на 0,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В июле этого года по сравнению с июлем 2007 года цены производителей возросли на 9,0% в еврозоне и на 11,0% - в ЕС-27.

В июле по сравнению с июнем цены в промышленности, за исключением энергетики, возросли на 4,3% в еврозоне и на 4,9% - в ЕС-27, цены в энергетическом секторе – на 2,8% в еврозоне и на 1,9% - в ЕС-27.

Цены на полуфабрикаты возросли на 0,8% в обеих зонах, на товары кратковременного потребления возросли на 0,2% в еврозоне и на 0,3% - в ЕС-27, на товары длительного пользования возросли на 0,2% в обеих зонах, на капитальное имущество – также на 0,2% в обеих зонах.

Наибольший рост зарегистрирован в Болгарии (2,9%), Нидерландах (2,1%) и Германии (2,0%). Наименьший рост – в Чехии (0,1%) и Великобритании (0,2%). Не изменились цены лишь в Ирландии.

В июне по сравнению с маем цены промышленных производителей возросли на 1,0% в еврозоне и на 1,4% - в ЕС-27.