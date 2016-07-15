1 миллиард остатков бюджетов оккупированной Луганщины перенаправили для подконтрольных территорий - ОВГА

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, ее председатель Юрий Гарбуз 11 июля подписал распоряжение, согласно которому остатки средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы власти временно не осуществляют свои полномочия, будут направлены исключительно на финансирование объектов и мероприятий на территориях, контролируемых украинской властью – более 1 миллиарда гривень.

В перечень вошли объекты дорожного хозяйства, жилого фонда, ЖКХ, водоснабжения и водоотведения, образовательной сферы, здравоохранения, культуры и спорта всех регионов области, подконтрольных украинской власти.

"Это не только объекты, которые пострадали в результате боевых действий, но и те, что годами требовали ремонта и восстановления вследствие физической изношенности и аварийного состояния", - сказано в сообщении.

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Районам выделено по 6 миллионов гривень, городам - по 15 миллионов гривень, Белокуракинской и Новопсковской объединенным территориальным общинам - по 2 миллиона гривень.

Из перечня регионов исключен Станично-Луганский район и город Попасная, поскольку эти территории находятся в непосредственной близости от линии разграничения. Однако отмечается, что эта ситуация будет исправлена за счет других источников финансирования.

Наибольшая сумма в размере 500 миллионов гривень будет направлена на решение проблем в сфере медицины.