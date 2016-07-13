Представители "ЛНР/ДНР" отказались от проведения "дня семьи" для заключенных – Геращенко

Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

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«ОРДЛО отказались от украинской инициативы проведения дня семьи, когда бы родственники людей, содержащихся в тюрьмах по обе стороны линии соприкосновения, могли бы навестить своих близких. Назвали это пиаром и сказали, что все родственники заложников и так могут приезжать и навещать ребят. Правда, так и не предоставили информацию, где их удерживают», - написала Геращенко.