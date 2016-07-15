На полигоне в Черниговской области вспыхнул пожар, взрываются боеприпасы

Работу спасателям осложняют взрывы боеприпасов, сообщает 24 канал.

"Сегодня начался пожар на полигоне "Гончаровское" на площади около 10 гектаров, огонь движется в сторону Славучита", – сообщил губернатор области Валерий Кулич.

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По словам спасателей, они не могут ликвидировать пожар, потому что на полигоне проходят стрельбы.