На полигоне в Черниговской области вспыхнул пожар, взрываются боеприпасы
16:55, 15 июля 2016Общество
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На военном полигоне в поселке Гончаровское Черниговской области произошел пожар.
Спасателям сложно потушить пожар из-за взрыва боеприпасов / Фото УНИАН
Работу спасателям осложняют взрывы боеприпасов, сообщает 24 канал.
"Сегодня начался пожар на полигоне "Гончаровское" на площади около 10 гектаров, огонь движется в сторону Славучита", – сообщил губернатор области Валерий Кулич.
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По словам спасателей, они не могут ликвидировать пожар, потому что на полигоне проходят стрельбы.
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