На польской границе задержали за растрату 10 миллионов экс-начальника Днепропетровского облавтодора

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, бывший руководитель находился в розыске и был задержан при возвращении в Украину с территории Польши.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Экс-чиновнику инкриминируется растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

"Злоумышленник, будучи директором ГП "Днепропетровский облавтодор", в течение 2013 года допустил растрату государственных средств в сумме около 10 миллионов гривень, которые должны пойти на ремонт дорог в Днепропетровской области", - говорится в сообщении прокуратуры.