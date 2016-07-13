Дело "Укроборонпоставщика": находящегося в международном розыске экс-гендиректора будут судить заочно - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Печерским районным судом Киева по ходатайству следственного отдела военной прокуратуры Центрального региона Украины дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в порядке ст. ст. 40, 297-1, 297-2 УПК Украины в отношении бывшего генерального директора государственного предприятия Министерства обороны Украины «Укроборонпоставщик», который завладел средствами предприятия на сумму более 60 млн грн», - говорится в сообщении.

В частности, по данным ГПУ, установлено, что в течение 2007-2008 годов чиновник перечислял средства госпредприятия на фиктивные коммерческие структуры за выполнение несуществующих работ и услуг. Таким образом он нанес материальный ущерб госпредприятию на общую сумму более 60 млн грн.

Читайте такжеОтбор био-образцов у подозреваемых в убийстве Бузины состоялся "максимально корректно" - ГПУ

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, 22 мая 2015 года указанному лицу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшие тяжкие последствия), ч. 2 ст. 366 (служебная подделка, повлекшая тяжкие последствия), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, в особо крупных размерах) УК Украины.

В настоящее время бывший чиновник находится в международном розыске, констатировали в ведомстве.