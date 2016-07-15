Филатов: Днепр готов инвестировать полмиллиарда гривен в подготовку города к "Евровидению – 2017"

Об этом во время пресс-конференции 15 июля сообщил городской председатель Днепра Борис Филатов.

По его словам, Днепр фактически первый город Украины, который готов выйти к центральной власти с предложением софинансирования подготовки к конкурсу.

Глава города подчеркнул – выделение из бюджета такой весомой суммы не скажется на горожанах.

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«Деньги в бюджете есть. Только сейчас мы имеем около 1,4 млрд грн свободных средств, размещенных на счетах. Это деньги, которые город может тратить по своему усмотрению на различные проекты. То есть инвестиции в «Евровидение» не скажутся на социальных выплатах, доплатах медикам или заработных плат», – пояснил Борис Филатов.

Мэр Днепра уверен, что инвестирование средств в развитие инфраструктуры – это вклад в будущее города и комфорт его жителей.

Борис Филатов отметил, что Днепр является сердцем Украины. Это город-феномен, который объединяет людей разных национальностей и конфессий. Город также является крупным культурным центром Украины с уникальными музеями, художественными традициями и самой длинной в Европе, почти 30-километровой набережной.

«Если мы хотим «сшить» страну, если хотим показать Европе и миру, что страна у нас разная, и при этом единая, то наш город является именно той площадкой, которая продемонстрирует международному сообществу, что у нас спокойная и мирная жизнь», – уверен городской голова.

Борис Филатов подчеркнул – в городе нет проблем, которые было бы невозможно решить.

Площадкой для проведения конкурса выбран универсально-зрелищный дворец спорта «Метеор». Он способен вместить 9,5 тыс зрителей. После реконструкции, которую должны завершить до марта следующего года, здесь можно будет обустроить «ДніпроЄвроАрену» на 6 тыс мест, разместить современный пресс-центр на 1600 представителей СМИ. У арены также может быть обустроен Евроклуб на 3 тыс гостей.

Городок «Евровидения» может разместиться на площади Героев Майдана и Фестивальном причале.

Борис Филатов также добавил, что Днепр неоднократно становился площадкой для проведения мероприятий и соревнований мирового масштаба, а потому город имеет колоссальный опыт работы с волонтерами.

Днепр имеет 2 железнодорожных вокзала. Главная пассажирская железнодорожная станция расположена в центре города, имеет 12 платформ. Международный аэропорт имеет 2 терминала. Новый терминал и взлетно-посадочная полоса сейчас в стадии реконструкции. В перспективе они будут обслуживать международные авиарейсы, а старый терминал планируют перевести на обслуживание внутренних.

Днепр имеет выход к 3 дорогам международного значения и 4 автодорогам национального значения. Есть возможность пользоваться также водным транспортом.

Вместе с тем, по городу курсируют 14 трамвайных, 17 троллейбусных и 136 автобусных маршрутов. Работает также метрополитен.

На период проведения песенного конкурса Днепр может увеличить количество автобусов и электротранспорта и обеспечить дополнительные маршруты сообщением между аэропортом, железнодорожными вокзалами, гостиницами и СК «Метеор».

В городе есть 73 официальных отеля разного класса. Это более 3,7 тыс. мест для гостей «Евровидения-2017» в Днепре. По словам главы Днепра, вопрос необходимого количества хостелов также будет решен.

Во время проведения «Евровидения – 2017» за безопасностью будут следить полицейские и сотрудники охранных агентств. Они будут нести службу на территории аэропорта и железнодорожных вокзалов, в гостиницах, а также в местах проведения мероприятий. Борис Филатов заверил: личного состава хватит.

Напомним, что городской голова Днепра Борис Филатов одним из первых заявил об амбициях принимать «Евровидение-2017».

Отметим, что 20 июля Борис Филатов выступит в эфире Национальной телерадиокомпании Украины, в первом туре «Битвы городов «Евровидение – 2017». Включение ожидается в 18.00 по смотровой площадке парка им. Т. Г. Шевченко. Глава Днепра призвал всех неравнодушных горожан прийти и поддержать родной город.

С заявкой города Днепра на проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2017 году можно ознакомиться здесь.