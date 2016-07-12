Шесть городов подали заявки на проведение Евровидения-2017

16:54, 12 июля 2016
Общество
1542 0

Все шесть городов, которые хотят принимать Евровидение-2017 – Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон – прислали свои заявки Национальной телекомпании Украины (НТКУ).

Фото wikimedia.org

Об этом сообщили в пресс-службе НТКУ.

Дальше – второй этап, во время которого рабочая группа НТКУ и представители Организационного комитета проведут предварительный анализ заявок.

Затем, 21 июля, их представят на заседании оргкомитета по проведению Евровидения-2017.

Читайте такжеВ Украине нет арены, готовой к "Евровидению" – Нищук
Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Таким образом, следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter