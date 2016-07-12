Шесть городов подали заявки на проведение Евровидения-2017

Об этом сообщили в пресс-службе НТКУ.

Дальше – второй этап, во время которого рабочая группа НТКУ и представители Организационного комитета проведут предварительный анализ заявок.

Затем, 21 июля, их представят на заседании оргкомитета по проведению Евровидения-2017.

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Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала победила на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Таким образом, следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.