Блогер Коцаба, призывавший украинцев отказываться от мобилизации, получил 3,5 года тюрьмы

Как сообщили УНИАН в суде, с Коцабы было снято обвинение в государственной измене по ст. 111 УКУ.

Вместе с тем, суд признал Коцабу виновным по ч. 1 ст. 114 УК (передача или сбор с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, представляющих государственную тайну, если эти действия совершены иностранцем или лицом без гражданства), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Коцабу также обвинили в том, что его призыв отказаться от мобилизации, распространенный через Youtube, негативно повлиял на обороноспособность Украины.

Наказание назначено ниже нормы из-за смягчающих обстоятельств: впервые привлекается к уголовной ответственности и имеет на иждивении двух малолетних детей.

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Суд также взыскал с осужденного 4975 грн за проведение экспертиз и обязал следственные органы вернуть Коцабе деньги, изъятые во время обыска, цифровую камеру, телефоны, карты памяти, сим-карты, системный блок, банковскую карточку.

Время пребывания Коцабы в СИЗО, по закону Савченко, суд посчитал день за два.

Осужденный заявил, что намерен обжаловать приговор в Апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, Коцаба был арестован по решению суда 8 февраля 2015 года. Ему инкриминируют государственную измену, умышленные действия, направленные на препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины (ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 114-1 УК), в частности, за размещенный в соцсети видеоролик «Я против мобилизации», в котором он призывал «адекватных людей" отказаться от мобилизации.

Коцаба находился в Ивано-Франковском СИЗО. Свои действия он не считает противозаконными.