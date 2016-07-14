Полиция расследует незаконное обогащение чиновника Харьковской мэрии
Харьковская местная прокуратура №5 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении заместителя одного из департаментов Харьковского горсовета.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, сегодня в рамках производства сотрудниками управления защиты экономики Главного управления полиции в Харьковской области и следователями полиции были проведены обыски по месту жительства фигуранта.
Досудебное расследование проводится по ч.2 ст.368-2 (незаконное обогащение) УК Украины.
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Предметом расследования являются обстоятельства перепродажи 6 нежилых помещений коммунальной собственности в различных районах Харькова. По предварительным данным, чиновник через посредника переоформлял помещения на собственную дочь и ее знакомых.
При этом согласно декларации доходов за 2015 год заместитель департамента заработал 77 772 гривни.
Досудебное расследование продолжается.