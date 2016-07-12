В Харькове за взяточничество будут судить директора вуза

Прокуратура Харьковской области передала в суд дело директора вуза-взяточника, который брал деньги за допуск к защите диплома.

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на заявление руководителя местной прокуратуры №4 Владимира Куприянова.

"По его данным, в феврале текущего года в прокуратуру обратился студент с заявлением о том, что директор одного из харьковских вузов требует средства за допуск к защите диплома", - говорится в сообщении.

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Парень рассказал, что для того, чтобы сдать дипломную работу для дальнейшего ее защиты, необходимо получить подпись от директора института. Однако, когда студент 6-го курса обратился за подписью, руководитель сообщил, что визирует допуск к защите диплома только после наличия квитанции добровольный взнос в фонд выпускников.

Сумма взноса составляла 1 тысяча гривень. Во время осмотра кабинета директора института сотрудники СБУ и прокуратуры обнаружили около 100 квитанций об уплате в фонд.

Прокуратура направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.