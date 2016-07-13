Восстановленный в должности военного прокурора сил АТО Кулик пришел на допрос в НАБУ

Как отметил Кулик в эфире телеканала «112 Украина», это «внеплановый допрос», и ему неизвестно, о чем именно его будут спрашивать.

«Неизвестно, потому что это внеплановый допрос. Мне сообщили, буквально два часа назад, что нужно прибыть, и я с трудом по пробкам успел доехать», - сказал он.

Свое восстановление на должности Кулик прокомментировал так: «Апелляционный суд принял абсолютно обоснованное решение. Ни САП, ни НАБУ не смогли ни одного доказательства привести, почему меня нужно отстранить от должности. Было понятно, что в Апелляционном суде все это вылезет. Просто Соломенский суд закрыл на все глаза и не рассматривал наши доводы. Апелляционный суд рассмотрел, и все стало понятно».

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Как сообщал УНИАН, 4 июля Соломенский райсуд по ходатайству НАБУ отстранил Кулика от исполнения служебных обязанностей на 2 месяца.

В тот же день суд избрал для Кулика меру пресечения в виде личного обязательства.

Ранее, 1 июля, Соломенский районный суд Киева арестовал на время досудебного расследования два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два паркоместа, одно нежилое помещение и ряд банковских счетов, которыми владеет Кулик.

В то же время сегодня, 13 июля, Апелляционный суд Киева возобновил Кулика на посту прокурора сил АТО.

В пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры отметили, что САП просила суд о временном отстранении Кулика от должности, чтобы он не мог использовать служебное положение для воспрепятствования уголовному расследованию в отношении него и не имел возможности оказывать давление на свидетелей.

"Указанное решение Апелляционного суда. Киева никоим образом не опровергает выдвинутую САП подозрение Кулику по статье «незаконное обогащение»", - подчеркнули в САП.

Досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности в подавляющем большинстве оформлено на близких людей.

Следствие установило, что, находясь на службе в органах прокуратуры Украины с 2011 по 2016 годы Кулик получил совокупный доход в виде заработной платы в размере 1 млн 670 тыс. 293 грн. В то же время расходы Кулика в течение указанного периода составили 3 млн 367 тыс. 375,33 грн, что на 2 млн 608 тыс. 408 грн больше его доход.

За этот период Кулик купил три квартиры, две из которых находятся в центре Киева, автомобиль Toyota Land Cruiser 200, нежилое помещение и два машиноместа на паркинге в вышеупомянутых домах центральной части Киева.

С целью отыскания вещей и документов, имеющих значение для дела, 29 июня 2016 г. детективами НАБУ проведен обыск по месту жительства Кулика. Того же дня детективы вручили Кулику письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 368-2 УК Украины.

В настоящее время в силе остается избранный Кулику следственным судьей мера пресечения в виде личного обязательства с возложенными на него обязанностями прибывать в детектива и прокурора по первому требованию, не отлучаться без разрешения с места жительства и сдать загранпаспорт.

При этом пресс-службе САП заметили, статья «незаконное обогащение» в теперешнем виде появилась в Уголовном кодексе Украины только в 2015 году. Эта норма закона в правоприменительной деятельности правоохранительных органов Украины и специализированных антикоррупционных органов является новой, и в настоящее время правоохранительными органами Украины никакому лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления, не инкриминировалась.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.