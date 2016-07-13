"Диверсант из Северного Кавказа": СБУ рассказала о задержанном бывшем охраннике Захарченко

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержанный заявил, что он был завербован в 2014 году российскими спецслужбами для участия в вооруженном конфликте против Украины.

Уроженец Северного Кавказа прошел обучение в диверсионном лагере в российском Ростове-на-Дону. Затем кураторы переправили наемника вместе с "казаками" на временно оккупированные террористами территории Украины. Мужчина принимал участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции во многих точках, в частности, в Донецком аэропорту, вблизи Широкино и Песков.

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Наемник показал, что во время пребывания на временно оккупированных террористами территориях входил в состав незаконных вооруженных формирований "Святой Георгий", "Восток" и "Патриот". В течение мая-августа 2015 года в составе "особого отдела республиканской гвардии" обеспечивал личную охрану главарю террористов "ДНР" Захарченко.

В последнее время, как пояснил боевик, он разочаровался в идеях фейковой "новороссии", и не увидел никаких проявлений "украинского фашизма", на борьбу с которым его вербовали российские спецслужбы. По словам наемника, находясь в составе незаконных вооруженных формирований, он убедился в том, что кровавый конфликт искусственно создан и поддерживается Россией. Боевик собственными глазами видел убийства мирных граждан российскими военными, изнасилования, мародерства и грабежи, внутренние разборки, вызванные повальным злоупотреблением "ополченцами новороссии" дешевым алкоголем и наркотиками.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

Продолжается досудебное следствие.