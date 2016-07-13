В совершении ДТП в Харькове, в котором погибла молодая пара, подозревается патрульный - прокуратура

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, 12 июля, прокуратура утвердила и объявила подозрение 22-летнему лейтенанту полиции по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УКУ).

По его сведениям, сегодня, 13 июля, Червонозаводский райсуд Харькова будет решать вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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Как сообщал УНИАН, 10 июля около 4 часов утра на перекрестке улиц Сумской и Динамовской произошло столкновение автомобиля Toyota Prius патрульной службы с автомобилем «Москвич-2141». В результате столкновения погибли молодые супруги. По сообщениям СМИ, погибшими оказались Анна Протасова и Кирилл Ананьев. Кроме этого, еще 5 человек получили телесные повреждения.

11 июля около 100 активистов харьковских автоклубов провели стихийную акцию протеста с требованием наказать виновников ДТП. Автомобилисты выстроили около 50 своих автомобилей напротив корпуса университета.

Люди выражали готовность к более решительным действиям, в частности, к перекрытию автомагистралей и массовым пикетам у административных зданий органов власти.