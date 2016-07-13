В Днепре приняли мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ

Днепропетровская городская рада приняла мораторий на повышение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства до 1 января 2017 года. Инициативу городского головы Днепра Бориса поддержали 47 депутатов во время одиннадцатой очередной сессии городского совета 13 июня. Оно вступает в силу с момента официальной публикации.

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Глава Днепра отметил, что решение является политическим.

«Наши коллеги – депутаты Киевсовета приняли соответствующее политическое решение. Ситуация такая, что городская власть может минимально влиять на формирование тарифов на квартплату, вывоз мусора. Остальные тарифы непрозрачно формирует НКРЭ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. – Ред.)», – сказал Борис Филатов.

Он призвал других руководителей территориальных общин, мэров подписать коллективный судебный иск против НКРЭКУ с требованием привести тарифы к уровню, который люди смогут осилить.

Если НКРЭКУ не придет в сознание, городские власти Днепра будет решать вопросы, в частности, за счет муниципального бюджета. «Люди не могут нести такой финансовый груз», – уверен Борис Филатов.

Городской голова подчеркнул, что первые обсуждения его инициативы о введении моратория на повышение квартплаты начались еще два месяца назад. Несмотря на то, что сейчас некоторые депутаты горсовета пытаются приписать эту инициативу себе, главный результат – запрет на повышение тарифов принят, отметил Борис Филатов.

Мораторий будет действовать до 1 января 2017 года. То есть до начала следующего года тарифы на электроэнергию, тепло, природный газ, горячую и холодную воду, а также водоотведение для населения повышаться не будут.

Кроме того, пока будет действовать запрет, горожанам не будут начислять пеню за несвоевременную оплату услуг ЖКХ.

В проекте решения горсовета говорится, что тарифы должны быть экономически обоснованными. Также требуются индексация зарплат, пенсий, уровня прожиточного минимума в соответствии с темпами инфляции. Исполнение решения о моратории глава Днепра будет контролировать лично.