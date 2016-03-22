На Луганщине задержали информатора террористов "ЛНР" (видео)
11:59, 22 марта 2016Общество
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На блокпосте в районе села Новоастрахань (Кременской район Луганской области) сотрудники Службы безопасности Украины совместно с бойцами роты специального назначения МВД «Свитязь» задержали информатора террористической организации «ЛНР».
На Луганщине задержали информатора «ЛНР» / youtube.com
Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Лисичанска был завербован террористами в апреле прошлого года. По заданию боевиков он собирал информацию о технике, личном составе и перемещении украинских подразделений.
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Отмечается, что со временем информатор разочаровался в идеях «русского мира» и отказался от сотрудничества с боевиками «ЛНР».
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
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