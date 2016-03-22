На Луганщине задержали информатора террористов "ЛНР" (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, житель Лисичанска был завербован террористами в апреле прошлого года. По заданию боевиков он собирал информацию о технике, личном составе и перемещении украинских подразделений.

Читайте такжеНа Луганщине задержали террориста, сдававшего "командирам" проукраинских жителей (видео)

Отмечается, что со временем информатор разочаровался в идеях «русского мира» и отказался от сотрудничества с боевиками «ЛНР».

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.