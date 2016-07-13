В районе Одесского НПЗ горела свалка

Об этом сообщает «Думская».

На большой площади горела сухая трава и деревья. Патрульная полиция перекрыла дорогу в районе остановки «Вторая проходная» и разворачивала транспорт. В 18:50 12 июля спасателям удалось остановить распространения огня, а патрульная полиция открыла движение по Шкодовой горе. В 20:57 патрульная полиция уехала, а пожар был локализован.

Как сообщал УНИАН, исполком Львовского горсовета предложил построить мусороперерабатывающий комплекс на территории Яворовского военного полигона.

Читайте такжеКиев будет принимать мусор из Львова до начала августа

Эту информацию озвучил 30 июня в ходе сессии горсовета начальник управления жилищного хозяйства Львовского горсовета Юрий Голец. По его словам, один из оптимальных вариантов - ходатайствовать перед центральными органами власти о выделении земельного участка для мусороперерабатывающего комплекса площадью не менее 40 га в пределах Яворовского военного полигона (имеющего общую площадь 36153 га).