В Одессе полиция задержала иностранца - предполагаемого угонщика автомобиля, в котором находился ребенок

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

По его словам, сотрудниками регионального Управления уголовного розыска задержан 32-летний гражданин Молдовы, временно проживающий на территории Одессы, который в феврале около 22.00 на ул. Степовой незаконно завладел автомобилем Mitsubishi Pajero. В последнем находился несовершеннолетний ребенок.

«По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. 12 июля в ходе проведения санкционированного обыска по временному месту жительства злоумышленника, изъято множество мобильных телефонов и травматическое оружие», - написал генерал-майор полиции.

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Лорткипанидзе отметил, что задержанный проверяется на причастность к совершению ряда других имущественных преступлений на территории Одессы. Подозреваемый задержан по ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 10 февраля неизвестный угнал автомобиль Mitsubishi, в котором находилась девочка лет 12-ти. Мать ребенка оставила салон авто на несколько минут. Через некоторое время угонщик высадил ребенка из машины и скрылся.