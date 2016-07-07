Задержанный за "неуважение" к полицейскому одессит подозревается в похищении человека - прокуратура

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, установлено, что в марте подозреваемый, действуя по предварительному сговору с другими лицами, похитил одессита.

Злоумышленники требовали от похищенного 180 тысяч долларов, правоохранителям удалось освободить мужчину.

«Вчера, 6 июля, сотрудники полиции и УСБУ в Одесской области задержали похитителя, который ранее уже был судим, в его домовладении», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 189 УК Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека; вымогательство).

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Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании ему меры пресечения. Кроме того, проверяется причастность указанного лица к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщал УНИАН, начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко на своей странице в Facebook написал, что 6 июля сотрудники СБУ задержали жителя Одессы по имени Сергей Лапин, который 17 июня возле Одесского СИЗО угрожал ему в присутствии сотрудников полиции и «множества граждан» .

17 июня у СИЗО протестовали активисты Южного отделения Всеукраинской общественной организации «Левый берег» в связи с тем, что из изолятора под внесение залога в размере 220 тыс. грн должны были выпустить подозреваемого в угоне элитных автомобилей по прозвищу «Фома».

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, 17 июня возле СИЗО также находилась группа людей, которые не имеют отношения к «Левому берегу». Эта группа пыталась «отбить» «Фому», она противостояла полицейским и «Левом берегу».

По данным источника, задержанный 6 июля якобы является членом организованного три года назад ОПГ, участники которого - выходцы из Кривого Рога и Одессы.