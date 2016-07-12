В Киеве пенсионер на внедорожнике протаранил девять машин (фото)

Пенсионеру за рулем внедорожника Toyota стало плохо и он врезался в припаркованные автомобили. Об этом в Facebook сообщил патрульный полицейский Евгений Зборовский.

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"Дедушке 1937 г.н. на Raw4 стало плохо за рулем и он протаранил 9 припаркованных автомобилей. Хорошо, что никто серьезно не пострадал", - сказано в сообщении.

Впоследствии на место происшествия прибыла карета "скорой".