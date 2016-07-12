Деканоидзе отреагировала на ДТП в Харькове, в котором якобы по вине патрульных погибла молодая пара

Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

"В первую очередь, конечно, мои соболезнования. И я хочу сказать то, что я всегда говорила: мы никогда не прикрываем тех, кто виноват в какой-то ситуации. Не будем прикрывать ни в коем случае. Это наш принцип", - подчеркнула Деканоидзе.

По ее словам, прокуратура Харькорвской области ведет следствие, допрошены как патрульные, так и водитель "Москвича".

При этом глава полиции отметила, что до того, "как мы будем понимать кто виноват, кто не виноват", необходимо провести еще несколько экспертиз.

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Однако она подчеркнула, что, по имеющейся информации, патрульные в момент ДТП ехали на вызов.

Напомним, вчера в Харькове прошла акция протеста автомобилистов, требовавших наказать полицейских устроенное якобы по их вине ДТП.

Члены харьковских автоклубов убеждены, что виновниками ДТП, которое произошло 10 июля на улице Сумской и в результате которой погибли 18-летняя девушка и 28-летний мужчина, являются именно сотрудники патрульной полиции.

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10 июля в Харькове на перекрестке произошло столкновение автомобиля Toyota Prius патрульной службы с автомобилем "Москвич-2141". По предварительной информации прокуратуры, "Москвич" двигался на зеленый свет светофора. После столкновения "Москвич" поменял направление движения и столкнулся с автомобилем "Саманд". В результате ДТП двое пассажиров "Москвича" (муж и жена) погибли. Водитель "Москвича", двое патрульных, а также водитель и пассажир "Саманда" получили телесные повреждения. По факту ДТП начато уголовное производство. Проверяется информация, были на патрульном авто включены спецмаячки.