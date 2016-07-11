Годовая прибыль "янтарных дельцов" равна потребностям военного бюджета Украины – Луценко

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает ТСН.uа.

"По предварительным оценкам, за год янтарные дельцы зарабатывают столько, сколько требует военный бюджет страны. Залежи янтаря находятся практически по всему украинскому Полесью. Поэтому это серьезная перспектива для государства", - сказал он.

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По словам Луценко, нужно легализовать то, чем занимается местное население, но "направить деньги не в карманы бандитов и правоохранителей, которые с ними сотрудничают, а в государственную казну".

Как сообщал УНИАН, Луценко своим приказом от 6 июля 2016 года уволил с должности и из органов прокуратуры прокурора Ривненской области Анатолия Ковальчука, что стало результатом операции "Янтарь".

Кроме того по подозрению в организации преступной группировке по добыче янтаря был задержан заместитель прокурора области Андрей Боровик.