В Франковском районе Львова на день обесточили некоторые улицы
11:17, 11 июля 2016Общество
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Сегодня из-за плановых ремонтных работ на некоторых улицах Львова отключили электроэнергию.
Света не будет до 17:00 / wikipedia.org
Света не будет с 8:00 до 17:00 в части Франковского района города, сообщили в "Львовоблэнерго", передает zaxid.net.
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Речь идет об ул. Медведецкого (4-36, 3-27), Сулимы (2), Сухой (10-32, 7-29), Терлецкого (55-65) и Багряного (32-54, 41).
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