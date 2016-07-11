В Франковском районе Львова на день обесточили некоторые улицы

Сегодня из-за плановых ремонтных работ на некоторых улицах Львова отключили электроэнергию.

Света не будет с 8:00 до 17:00 в части Франковского района города, сообщили в "Львовоблэнерго", передает zaxid.net. Читайте такжеЛьвовский горсовет согласовал участие города в борьбе за "Евровидение-2017" Речь идет об ул. Медведецкого (4-36, 3-27), Сулимы (2), Сухой (10-32, 7-29), Терлецкого (55-65) и Багряного (32-54, 41).

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