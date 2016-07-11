Луценко рассказал о схеме работы "янтарной мафии" на Ривненщине

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал подробности обысков и арестов, которые произошли в рамках разоблачения "янтарной мафии" и сообщил, что выйти на преступников позволило прослушивание, которое доказало ключевую роль в этом деле заместителя прокурора области Андрея Боровика. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

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"Несколько последних недель мы вели санкционированную съемку их переговоров. Выявили основную схему: в Ривне эти деятели пробили единую лицензию для предприятия, которое оценивает незаконный янтарь и разместили его в центре города в помещении бывшего банка. Туда свозился незаконный янтарь с Волыни, Житомира, Ривне. После этого злоумышленники огромные глыбы дорогого янтаря подменяли на маленькую фракцию. По весу все совпадало, а по цене грабили государство на очень серьезные суммы. Это была первая понятная часть их преступного обогащения. Дальше больше. Следствие двигалось к низу. Теперь можем сказать, что имеем полную картину того, сколько и кто ежедневно зарабатывал с каждой помпы. Эти деятели вели даже табель, как на заводах: с фамилиями, датами, сколько часов отработано, сколько собирается дани и как она делится", - рассказал генеральный прокурор.

По словам Луценко, следователи имеют много часов аудиозаписи, обличительных показаний членов организации, есть свидетели, чего будет достаточно для привлечения к уголовной ответственности.

Однако он отметил, что проведенная на территории Ривненской области спецоперация не уничтожила полностью преступные группировки, которые занимаются незаконным старательством.

В то же время Юрий Луценко видит большую проблему в "янтарном деле". Она заключается в том, что на судей будут давить так называемые "решалы". Именно они, как отметил генпрокурор, на следующий день после спецоперации приехали в Киев для освобождения задержанных.

"Более того, действующий закон не предусматривает для этих деятелей обязательного ареста. Поэтому боюсь, что в судах может быть принято решение о домашнем аресте или другом виде меры пресечения. Например, залоге. Для всех дельцов янтарного мафиозного образования любой залог не является проблемой. Сейчас сумма залога совпадает с количеством изъятых ценностей. Во время обысков был наложен арест на примерно полтонны янтаря, несколько сотен тысяч денежных средств. Поэтому сумма залога всех задержанных - около 25 млн грн. Дальше посмотрим. Но дело не в этом. Следствие будет дальше делать свое дело и будет выходить на других фигурантов", - добавил глава ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 6 июля суд принял решение об аресте фигуранта «янтарного» дела заместителя прокурора Ривненской области Андрея Боровика с правом внесения залога в размере 9,5 млн грн.