Операция "Янтарь": Луценко назначил врио прокурора Ровенской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, об этом говорится в приказе генпрокурора от 7 июля 2016 года.

Читайте такжеСуд арестовал пятерых руководителей "янтарной мафии" - Матиос

Напомним, 6 июля Луценко уволил с должности и из органов прокуратуры прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.

Романчук занимал должность первого заместителя прокурора Ровенской области с 6 августа 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 6 июля суд принял решение об аресте фигуранта «янтарного» дела заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика с правом внесения залога в размере 9,5 млн грн.