Операция "Янтарь": Луценко назначил врио прокурора Ровенской области
13:50, 07 июля 2016Общество
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назначил первого заместителя прокурора Ровенской области Павла Романчука временно исполняющим обязанности прокурора Ровенской области.
Луценко назначил руководителя прокуратуры Ровенской области / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ровенской области, об этом говорится в приказе генпрокурора от 7 июля 2016 года.
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Напомним, 6 июля Луценко уволил с должности и из органов прокуратуры прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука.
Романчук занимал должность первого заместителя прокурора Ровенской области с 6 августа 2015 года.
Как сообщал УНИАН, 6 июля суд принял решение об аресте фигуранта «янтарного» дела заместителя прокурора Ровенской области Андрея Боровика с правом внесения залога в размере 9,5 млн грн.
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