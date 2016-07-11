В Украине началась вступительная кампания
Сегодня, 11 июля, в Украине начинается подача документов в электронном виде в вузы.
Абитуриенты смогут подавать 15 заявлений по 5 специальностям в разные вузы.
Особенность этой кампании, как и предыдущей, что все документы подаются в электронном виде.
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По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, если у абитуриентов возникнут проблемы с электронной подачей документов, то они могут обратиться в центры поддержки, которые есть при любом вузе.
В 2016 году происходит последний набор на программу подготовки младшего специалиста. Кроме того, Кабмин увеличил госзаказ на прием в вузы.
Госзаказ на прием в вузы, которые подчиняются Министерству образования и науки Украины, составит 245 тыс. человек, среди них ориентировочно 217 тыс. - количество мест на дневную форму обучения.
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Как отмечают в МОН, госзаказ в этом году был увеличен на 12,3%. Увеличение в первую очередь касается технических и аграрных специальностей, а также специальностей в высших учебных заведениях, находящихся под руководством Минобороны и Минздрава. Таким образом, по данным Минобразования, ориентировочно 50% выпускников школ смогут претендовать на обучение в вузах за бюджетные средства.
Конечный срок подачи документов - 28 июля.
По данным Минобразования, в этом году школы окончили более 200 тыс. человек.