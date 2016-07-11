В Украине началась вступительная кампания

Абитуриенты смогут подавать 15 заявлений по 5 специальностям в разные вузы.

Особенность этой кампании, как и предыдущей, что все документы подаются в электронном виде.

Читайте такжеМинобразования отказало в аккредитации магистерских специальностей, полученных за один год

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, если у абитуриентов возникнут проблемы с электронной подачей документов, то они могут обратиться в центры поддержки, которые есть при любом вузе.

В 2016 году происходит последний набор на программу подготовки младшего специалиста. Кроме того, Кабмин увеличил госзаказ на прием в вузы.

Госзаказ на прием в вузы, которые подчиняются Министерству образования и науки Украины, составит 245 тыс. человек, среди них ориентировочно 217 тыс. - количество мест на дневную форму обучения.

Читайте такжеГриневич надеется, что украинская система образования станет привлекательнее

Как отмечают в МОН, госзаказ в этом году был увеличен на 12,3%. Увеличение в первую очередь касается технических и аграрных специальностей, а также специальностей в высших учебных заведениях, находящихся под руководством Минобороны и Минздрава. Таким образом, по данным Минобразования, ориентировочно 50% выпускников школ смогут претендовать на обучение в вузах за бюджетные средства.

Конечный срок подачи документов - 28 июля.

По данным Минобразования, в этом году школы окончили более 200 тыс. человек.