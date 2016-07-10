В Конотопе Сумской области перевернулся зенитно-ракетный комплекс (фото)

19:15, 10 июля 2016
Общество
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Позже комплекс подняли на платформу и уже отвезли в воинскую часть в Чернигов.

Фото facebook/SergienkoSpartak

В городе Конотоп Сумской области сегодня утром посреди улицы перевернулся военный гусеничный зенитно-ракетный комплекс «Стрела». 

Об этом в Facebook написал общественный активист Спартак Сергиенко, выложив соответствующие фото.

Фото facebook/SergienkoSpartak

Тем временем в Главном управлении Нацполиции в Сумской области сообщили, что комплекс перевернулся, когда его загружали на платформу, и из-за того, что водитель боевой машины не справился с управлением.

В результате происшествия пострадавших нет. 

Позже комплекс подняли на платформу и уже отвезли в воинскую часть в Чернигов.

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