В Конотопе Сумской области перевернулся зенитно-ракетный комплекс (фото)

В городе Конотоп Сумской области сегодня утром посреди улицы перевернулся военный гусеничный зенитно-ракетный комплекс «Стрела».

Об этом в Facebook написал общественный активист Спартак Сергиенко, выложив соответствующие фото.

Тем временем в Главном управлении Нацполиции в Сумской области сообщили, что комплекс перевернулся, когда его загружали на платформу, и из-за того, что водитель боевой машины не справился с управлением.

В результате происшествия пострадавших нет.

Позже комплекс подняли на платформу и уже отвезли в воинскую часть в Чернигов.