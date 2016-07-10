В Конотопе Сумской области перевернулся зенитно-ракетный комплекс (фото)
19:15, 10 июля 2016Общество
23455 2
Позже комплекс подняли на платформу и уже отвезли в воинскую часть в Чернигов.
В результате происшествия пострадавших нет / Фото facebook/SergienkoSpartak
В городе Конотоп Сумской области сегодня утром посреди улицы перевернулся военный гусеничный зенитно-ракетный комплекс «Стрела».
Об этом в Facebook написал общественный активист Спартак Сергиенко, выложив соответствующие фото.
Фото facebook/SergienkoSpartak
Тем временем в Главном управлении Нацполиции в Сумской области сообщили, что комплекс перевернулся, когда его загружали на платформу, и из-за того, что водитель боевой машины не справился с управлением.
В результате происшествия пострадавших нет.
Позже комплекс подняли на платформу и уже отвезли в воинскую часть в Чернигов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter