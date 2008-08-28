Минобороны: из 134 складов боеприпасов под Лозовой огонь пощадил 15

На территории 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины обнаружено три очага пожара, взрывов боеприпасов не зафиксировано.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, сегодня утром вертолетами Вооруженных Сил Украины и Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций были осуществлены облеты территории 61-го арсенала.

Во время облета были обнаружены три очага пожара. По предварительным данным, из 134 мест хранения боеприпасов нетронуты пожаром остались 15.

Начиная с 9.30, взрывов боеприпасов на территории арсенала не зафиксировано.

В связи с этим, для проведения разведки на территорию технической зоны арсенала зашли два пожарных танка ГПМ-54.

На месте события находятся в готовности к выполнению мероприятий по локализации пожара 5 пожарных танков ГПМ-54, еще два танка должны прибыть на протяжении двух-трех часов.