В Одессу на время курортного сезона прибыли дополнительные экипажи патрульных полицейских

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Патрульной полиции Одессы Алла Марченко, 35 патрульных автомобилей и 120 патрульных полицейских прибыли в город 7 июля из всех регионов Украины.

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«Сегодня состоялся инструктаж дополнительных сил, проведен начальниками Главного управления Национальной полиции в области Гиорги Лорткипанидзе и Патрульной полиции Одессы Михаилом Белецким. Обсуждалась расстановка сил и средств», - отметила Марченко.

Она добавила, что сейчас патрульные, которые прибыли в город, поступили в распоряжение руководителей районных отделов полиции. На патрулирование уедут смешанные экипажи, состоящие из иногородних и местных патрульных.

«Основной акцент на курортной зоне и местах массового скопления людей. Безусловно, и безопасность дорожного движения, контроль правопорядка. Дополнительные силы пробудут в Одессе до особого распоряжения киевского руководства», - подчеркнула Марченко.