В Киеве сорвали презентацию книги Толочко "Откуда пошла Русская земля"

Как сообщает Радио Свобода, около 20 человек пришли на закрытую презентацию, которая проходила у здания «Россотрудничества», и обвинили автора книги в пророссийской пропаганде и украинофобии.

Участники акции и депутаты разбили и зарисовали баллончиком стенды с российской символикой – флагом и гербом.

Сам Толочко ненадолго появился в зале, но потом исчез. В его отсутствие активисты пытались провести историческую лекцию.

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Гости презентации почти сразу после того, как пришли «свободовцы» начали покидать зал. В списке приглашенных – 88 человек. Среди них – посол России в Украине Михаил Зурабов, который так и не появился.

В конце представители ВО Свобода вызвали полицию, чтобы те задокументировали, что в здании «Россотрудничества» происходит антиукраинское мероприятие.

«Центр функционирует на основании международного договора между Украиной и Россией, датированного 1998 годом. Курируют центр представители российского посольства. Очевидно, что любые меры, техническая база финансируется за счет средств России. Поэтому здесь должна быть воля украинского государства относительно этого центра», – отметил представитель ВО «Свобода» Александр Солонько.

Представители «Россотрудничества» возмутились инцидентом.

«Вот зачем? А завтра если такое устроят в Москве в Украинском центре?», – сказал Константин Воробйов, руководитель «Россотрудничества», советник посольства России в Украине.

Книга «Откуда пошла Русская земля» издана тиражом в тысячу экземпляров в Издательского доме Дмитрия Бураго. Представители ВО «Свободы» заявляют, что печать спонсировалась «российскими деньгами». Константин Воробьев отрицает это и говорит, что презентацию книги устроили здесь, поскольку она совпадает с тематикой празднования «1000-летие русского присутствия на святой горе Афон».