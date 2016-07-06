В Измаиле объявили предварительный уровень чрезвычайной ситуации

Это решение было принято в связи со вспышкой острых кишечных инфекций среди населения Измаили и с. Броска Измаильского района, сообщила пресс-служба Измаильской РГА.

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Также Санэпидслужба направила в сельские советы и владельцам колодцев информацию о запрете пить воду из собственных колодцев на территории сел Озерное, Камышевка, Богатое.

Исследования питьевой воды здесь установило, что вода не отвечает требованиям ДСанПиН 2.2.4 - 400-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком» по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Превышают нормативные показатели количество хлоридов, нитратов, общая жесткость, присутствуют общие формы в 100 куб.см воды.

Является нерешенным вопрос о замене водопроводных сетей на территории Измаильского района, потому что значительная часть их отработала свой нормативный срок, добавляют в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, пострадавшие от кишечной инфекции начали поступать в медучреждения Измаила с 16 июня. По данным Минздрава, причиной массового заболевания людей в Измаиле стало попадание отходов из уборных домов частного сектора в городскую водопроводную сеть в результате подтопления из-за сильных ливней.

В целом в течение 16-29 июня в Измаильской районной больницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» обратилось 770 человек, из них 448 детей.