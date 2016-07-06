Блокирование техники ВСУ в Торецке: двух организаторов беспорядков приговорили к общественным работам

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области.

Всего полицейские задержали восемь нарушителей, которые подстрекали население к массовым беспорядкам и оказывали неповиновение сотрудникам полиции. Все они - местные жители в возрасте от 20 до 61 года. Трое из них уже попадали в поле зрения правоохранителей.

Отмечается, что нарушители привлекаются к ответственности согласно ст. 185 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащему" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от восьми до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест до пятнадцати суток.

Двум организаторам беспорядков суд уже назначил наказание в виде исправительных и общественных работ.

Как сообщал УНИАН, 4 июля в Торецке группа людей из числа ранее осужденных лиц в состоянии алкогольного опьянения подстрекала местных жителей к беспорядкам. Вследствие их противоправных действий около 100 граждан перекрыли дорогу военному транспорту, который двигался на позиции по обороне города.