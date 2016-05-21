Оккупационные власти Крыма принуждают зампредседателя Меджлиса Чийгоза принять российское гражданство
Оккупационные власти Крыма принуждают незаконно задержанного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза принять российское гражданство.
Об этом другой зампред Меджлиса Ильми Умеров сообщил в эфире одного из телеканалов. По его словам, судебные заседания по делу Чийгоза проходят с массовыми нарушениями.
Читайте такжеЗавтра суд в аннексированном Крыму рассмотрит апелляцию на продление ареста зампреда Меджлиса Чийгоза«Вчера состоялось заседание суда. Аргументация ничуть не изменилась. Говорят о том, что Ахтем Чийгоз может покинуть пределы Крыма, то есть скрыться от следствия, может воздействовать на ход следствия, угрожая свидетелям и другим участникам процесса», - отметил Умеров.
По его словам, на заседании суда Чийгоз заявил, что его принуждают принять гражданство РФ.
«На последнем судебном заседании был такой казус: суд местной инстанции должен проходить в одном из районных судов, но его назначили в «верховном суде» так называемой "республики Крым", и судья лично приняла решение не привозить подсудимого, а организовать его участие через видеосвязь. Оказывается, по законам РФ, это недопустимо, и адвокаты обжаловали это решение, и суд перенесли на один день, заседание проходило с участием Ахтема Чийгоза. Он сделал заявление на этом заседании, что его заставляют принять российское гражданство, несмотря на то, что он отказывается», - сообщил Умеров.
20 мая суд продлил срок содержания Чийгоза под стражей до 22 июля. Чийгоз был взят под стражу 29 января 2015 года.
Чигойзу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Еще пятерым крымским татарам - Мустафе Дегерменджи, Али Асанову, Арсену Юнусову, Эскендеру Кантемирову и Эскендеру Емирвалиеву - участие в массовых беспорядках. Они опровергают обвинения против себя.