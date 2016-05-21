Оккупационные власти Крыма принуждают зампредседателя Меджлиса Чийгоза принять российское гражданство

Об этом другой зампред Меджлиса Ильми Умеров сообщил в эфире одного из телеканалов. По его словам, судебные заседания по делу Чийгоза проходят с массовыми нарушениями.

Читайте такжеЗавтра суд в аннексированном Крыму рассмотрит апелляцию на продление ареста зампреда Меджлиса Чийгоза«Вчера состоялось заседание суда. Аргументация ничуть не изменилась. Говорят о том, что Ахтем Чийгоз может покинуть пределы Крыма, то есть скрыться от следствия, может воздействовать на ход следствия, угрожая свидетелям и другим участникам процесса», - отметил Умеров.

По его словам, на заседании суда Чийгоз заявил, что его принуждают принять гражданство РФ.

«На последнем судебном заседании был такой казус: суд местной инстанции должен проходить в одном из районных судов, но его назначили в «верховном суде» так называемой "республики Крым", и судья лично приняла решение не привозить подсудимого, а организовать его участие через видеосвязь. Оказывается, по законам РФ, это недопустимо, и адвокаты обжаловали это решение, и суд перенесли на один день, заседание проходило с участием Ахтема Чийгоза. Он сделал заявление на этом заседании, что его заставляют принять российское гражданство, несмотря на то, что он отказывается», - сообщил Умеров.

20 мая суд продлил срок содержания Чийгоза под стражей до 22 июля. Чийгоз был взят под стражу 29 января 2015 года.

Чигойзу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Еще пятерым крымским татарам - Мустафе Дегерменджи, Али Асанову, Арсену Юнусову, Эскендеру Кантемирову и Эскендеру Емирвалиеву - участие в массовых беспорядках. Они опровергают обвинения против себя.