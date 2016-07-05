Следствие идентифицировало оружие, принадлежавшее "беркутовцам", которые расстреливали людей на Майдане

Об этом УНИАН заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

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“Следствием и экспертизами, как это уже отмечалось, установлено оружие, которое было закреплено за определенными бойцами «Беркута» и из которого осуществлялся расстрел, в том числе установлено оружие некоторых лиц, которые сейчас находятся в суде”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.