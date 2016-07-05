Экспертиза подтвердила участие "беркутовцев" в убийствах на Майдане - ГПУ

По словам представителя ГПУ, экспертиза пуль и их фрагментов, изъятых из тел погибших и раненых участников протестов на Майдане, подтверждает причастность обвиняемых "беркутовцев" к преступлению, передает ЛІГА.net.

"Последней экспертизе удалось установить конкретные автоматы, закрепленные за спецподразделением (спецроты киевского Беркута - Ред.), из которых были убиты и ранены протестующие. Экспертизой установлен факт убийств из конкретных автоматов, закрепленных за конкретными сотрудниками", - заявил журналистам в перерыве судебного заседания прокурор ГПУ Алексей Донской.

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После перерыва суд продолжит изучение доказательств стороны обвинения по делу экс-беркутовцев Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще троих экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского.

По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.