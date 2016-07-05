В Польше по подозрению в изнасиловании задержали шестерых украинцев - СМИ

Как сообщает Польское Радио, украинцам обвинений пока не предъявлено.

По словам офицера полиции Александры Северт, полиция получила информацию об изнасиловании в выходные.

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По словам офицера полиции Александры Северт, полиция получила информацию об изнасиловании в выходные. В воскресенье были задержаны пятеро мужчин, а в понедельник - еще один, подозреваемые в совершении этого преступления. «В данный момент продолжается допрос задержанных. Прокуратура уже начала следствие по этому делу. Но подозреваемые пока не слышали обвинений», - добавила представительница Гданьской полиции.