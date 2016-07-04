Винницких "киборгов" отметили областными наградами и волонтерскими отличиями "За оборону страны"

«Самый большой урок в двух с половиной годах трагических событий на Востоке Украины заключается в том, что мы, как никогда, стали осознавать: никто, кроме нас, не будет защищать нашу страну, не будет ее развивать и делать все для того, чтобы в нашем государстве хорошо жилось, - обратился с приветственным словом к участникам встречи председатель областной государственной администрации Валерий Коровий. - Говорят, что в каждой нации есть исторический период развития, когда формируются герои страны, – из тех людей, которые в повседневной жизни, возможно, были и незамеченными. Фактически, на ваших судьбах, на ваших усилиях отстраивается новая, современная история украинско государства, пишутся ее героические страницы».

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Председатель ОГА выразил благодарность винницким «киборгам» за подвиг и заверил, что областная власть работает над тем, чтобы всесторонне поддержать участников АТО в решении проблемных бытовых вопросов, передает пресс-служба Винницкой ОГА.

Коровий также проинформировал присутствующих о работе, которая осуществляется на территории Винницкой области в вопросах безопасности, в частности относительно поддержки расположенных в области военных частей, мероприятий по расширению сети военкоматов и восстановление учета военнообязанных, поддержки и помощи участникам АТО.

Также руководители Винничины вместе с волонтером Фонда вручили участникам встречи Почетные грамоты областной государственной администрации и областного Совета, денежные вознаграждения и волонтерские отличия Фонда – «За оборону страны».