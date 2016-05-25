В Винницкой области будет проходить Международный форум "Украинская молодежь диаспоры"

Для согласования организационных вопросов проведения мероприятия, которое планируется в Виннице в августе текущего года, инициаторы форума - председатель Европейского конгресса украинцев, первый заместитель председателя Всемирного конгресса украинцев Ярослава Хортяни и глава Всемирного конгресса украинских молодежных организаций Мирослав Гочак, а также заместитель Министра молодежи и спорта Украины Александр Ярема вчера встретились с председателем областной государственной администрации Валерием Коровием.

Об этом посообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.

«Когда поступило предложение о проведении в Виннице молодежного форума, мы приняли ее с большим интересом. В области представлена очень широкая палитра молодежных организаций, и это мероприятие для нас очень важен», - отметил Валерий Коровий. - «Подобный форум впервые проводится в г. Виннице, поэтому для нас это особое событие, ведь этим самым начато сотрудничество с украинскими организациями за рубежом. Почти 20 млн. украинцев проживает за пределами страны, которые неравнодушны к событиям, происходящим в Украине. В результате форума надеюсь будут реализованы проекты не только в культурной и образовательной сферах, но и в экономической и логистической», - подчеркнул председатель облгосадминистрации.

Средства на проведение мероприятия – 200 тысяч гривен – выделяет Министерство молодежи и спорта Украины. «Для нас этот форум тоже важен, поскольку охватывает представителей молодежных организаций и в Украине, и за ее пределами. Поэтому мы придаем ему большое значение», – заверил заместитель Министра молодежи и спорта Александр Ярема.

Председатель Европейского конгресса украинцев Ярослава Хортяни, в свою очередь, выразила благодарность за готовность принять форум в Виннице и заверила, что пользу от этой встречи получит в целом Украина. «Мы, старшая генерация украинской диаспоры, чувствуем ответственность за то, чтобы передать в надежные руки наше дело. Эти парни и девушки, которые приедут к вам, полны энергии служить Украине. Это представители народной дипломатии, которая, порой, может больше сделать, чем официальные дипломаты, - отметила Ярослава Хортяни. – От проведения этого мероприятия выиграет и город, который принимает, и Украина, и ваша молодежь, потому что они будут сразу приглашены в ту или иную страну, познакомятся, увидят, как лучше сотрудничать. А с того пойдут и экономические интересы».

По словам председателя Всемирного конгресса украинских молодежных организаций Мирослава Гочака, подобные встречи уже проводились в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и Одессе. В этом же году организаторы остановили свой выбор на Виннице.

Информируя о главных направлениях деятельности молодежного представительства диаспоры, Мирослав Гочак подчеркнул, что сейчас в их поле зрения не только вопросы образования и культуры. «Уже 2 года мы работаем по трем новым направлениям: лоббирование украинских национальных интересов, украинская медиа-платформа, основная идея которой заключается в объединении медиа-пространства мирового украинства, создание медиа-центров и медиа-ресурсов. И еще одно направление – экономическая революция. Речь идет об организации инвестиционных, экономических бизнес-форумов и конференций», - отметил глава Всемирного конгресса украинских молодежных организаций.

По его словам, сегодня с помощью украинцев или предпринимателей украинского происхождения в тех государствах, где они проживают, активно создаются совместные с Украиной торговые палаты и деловые бизнес-клубы. Кроме того, конгресс украинских молодежных организаций имеет прямой выход на несколько мощных американских инвестиционных фондов, которые заинтересованы инвестировать в Украину, прежде всего, в сферах сельского хозяйства, IT-технологий и энергетики.

«Всегда в областях, где диаспора проводила форумы или встречи, мы после этого одобряли программы сотрудничества. В Виннице мы впервые, и, возможно, это будет толчком для того, чтобы вы приняли соответствующую программу сотрудничества с диаспорой для наших активных взаимоотношений в дальнейшем», - отметил Мирослав Гочак.



