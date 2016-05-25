В Винницкой области будет проходить Международный форум "Украинская молодежь диаспоры"
На Винниччине впервые будет проходить Международный форум направлен на формирование патриотического сознания молодежи «Украинская молодежь диаспоры».
Для согласования организационных вопросов проведения мероприятия, которое планируется в Виннице в августе текущего года, инициаторы форума - председатель Европейского конгресса украинцев, первый заместитель председателя Всемирного конгресса украинцев Ярослава Хортяни и глава Всемирного конгресса украинских молодежных организаций Мирослав Гочак, а также заместитель Министра молодежи и спорта Украины Александр Ярема вчера встретились с председателем областной государственной администрации Валерием Коровием.
Об этом посообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью ОГА.
«Когда поступило предложение о проведении в Виннице молодежного форума, мы приняли ее с большим интересом. В области представлена очень широкая палитра молодежных организаций, и это мероприятие для нас очень важен», - отметил Валерий Коровий. - «Подобный форум впервые проводится в г. Виннице, поэтому для нас это особое событие, ведь этим самым начато сотрудничество с украинскими организациями за рубежом. Почти 20 млн. украинцев проживает за пределами страны, которые неравнодушны к событиям, происходящим в Украине. В результате форума надеюсь будут реализованы проекты не только в культурной и образовательной сферах, но и в экономической и логистической», - подчеркнул председатель облгосадминистрации.
Средства на проведение мероприятия – 200 тысяч гривен – выделяет Министерство молодежи и спорта Украины. «Для нас этот форум тоже важен, поскольку охватывает представителей молодежных организаций и в Украине, и за ее пределами. Поэтому мы придаем ему большое значение», – заверил заместитель Министра молодежи и спорта Александр Ярема.
Председатель Европейского конгресса украинцев Ярослава Хортяни, в свою очередь, выразила благодарность за готовность принять форум в Виннице и заверила, что пользу от этой встречи получит в целом Украина. «Мы, старшая генерация украинской диаспоры, чувствуем ответственность за то, чтобы передать в надежные руки наше дело. Эти парни и девушки, которые приедут к вам, полны энергии служить Украине. Это представители народной дипломатии, которая, порой, может больше сделать, чем официальные дипломаты, - отметила Ярослава Хортяни. – От проведения этого мероприятия выиграет и город, который принимает, и Украина, и ваша молодежь, потому что они будут сразу приглашены в ту или иную страну, познакомятся, увидят, как лучше сотрудничать. А с того пойдут и экономические интересы».
По словам председателя Всемирного конгресса украинских молодежных организаций Мирослава Гочака, подобные встречи уже проводились в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске и Одессе. В этом же году организаторы остановили свой выбор на Виннице.
Информируя о главных направлениях деятельности молодежного представительства диаспоры, Мирослав Гочак подчеркнул, что сейчас в их поле зрения не только вопросы образования и культуры. «Уже 2 года мы работаем по трем новым направлениям: лоббирование украинских национальных интересов, украинская медиа-платформа, основная идея которой заключается в объединении медиа-пространства мирового украинства, создание медиа-центров и медиа-ресурсов. И еще одно направление – экономическая революция. Речь идет об организации инвестиционных, экономических бизнес-форумов и конференций», - отметил глава Всемирного конгресса украинских молодежных организаций.
По его словам, сегодня с помощью украинцев или предпринимателей украинского происхождения в тех государствах, где они проживают, активно создаются совместные с Украиной торговые палаты и деловые бизнес-клубы. Кроме того, конгресс украинских молодежных организаций имеет прямой выход на несколько мощных американских инвестиционных фондов, которые заинтересованы инвестировать в Украину, прежде всего, в сферах сельского хозяйства, IT-технологий и энергетики.
«Всегда в областях, где диаспора проводила форумы или встречи, мы после этого одобряли программы сотрудничества. В Виннице мы впервые, и, возможно, это будет толчком для того, чтобы вы приняли соответствующую программу сотрудничества с диаспорой для наших активных взаимоотношений в дальнейшем», - отметил Мирослав Гочак.